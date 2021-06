Sélection : Les Evénements du mois de Juin à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Découvrez notre sélection des événements importants du mois de juin à Toulouse !

Le mois de juin sera rythmé par les réouvertures et le changement des règles sanitaires. En effet, le 9 juin, les restaurants et bars pourront recevoir en intérieur et le couvre feu passera à 23h. Puis le 30 juin, fin du couvre feu. Dans cette période, Toulouse revivra avec de beaux événements culturels. Toulouseblog a sélectionné ce qu’il ne faudra pas rater !

Rio Loco 2021

Premier festival à se tenir après le confinement, le Festival Rio Loco revient pour 8 jours du 13 au 20 juin 2021 avec une belle programmation et de nombreuses restrictions. Amadou & Mariam, Gael Faye, Ayo, Fatoumata Diawara ou encore un hommage à Rachid Taha…l’Afrique revêt ses plus belles tenues en juin !



> https://www.toulouseblog.fr/tout-savoir-sur-rio-loco-2021/

Réouverture du Bikini

Après plus d’un an sans concert, le Bikini retrouvera le public en deux temps. Le 9 juin, le Petit Bikini et le restaurant accueilleront les toulousains. Puis fin juin, début d’une session de concerts assis avec Sébastien Tellier, Yseult ou encore AaRon.

> https://www.toulouseblog.fr/entretien-reouverture-le-bikini-voit-enfin-le-bout-du-tunnel/

La Fête de la Musique à Toulouse ?

La Ministre de la Culture a annoncé que la Fête de la Musique aura bien lieu. Selon nos informations, la ville de Toulouse réfléchit encore au dispositif à mettre en place dans les rues de la ville rose le 21 juin prochain. L’idée de plusieurs rendez-vous en centre ville est envisagée. On en saura plus dans les prochains jours.

Le Festival Map Toulouse

Le Festival de photo MAP Toulouse est de retour pour une édition inédite qui s’adapte au contexte actuel afin de faire vivre la culture envers et contre tout. Cette année, le festival investit tout un quartier en s’installant à Bonnefoy du 18 juin au 11 juillet 2021.

> https://www.toulouseblog.fr/en-juin-le-festival-map-toulouse-fait-son-retour/

Festival Cinélatino, 2e partie !

Après une édition totalement en ligne du 19 au 28 mars qui a rencontré un franc succès, grâce à une plateforme unique en Europe donnant accès à plus de 100 films d’Amérique Latine en France métropolitaine et Outre-mer, avec des compétitions, des hommages, tables rondes, actions éducatives auprès des scolaires, rencontres live thématiques et une plateforme professionnelle, toute l’équipe de Cinélatino confirme que « sa deuxième partie », en « présentiel » aura bien lieu à Toulouse et en région Occitanie et Nouvelle Aquitaine du 9 au 13 juin.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-cinelatino-revient-du-9-au-13-juin-en-salles-a-toulouse/

Le Festival des Images aux mots

Le 14e festival de film LBGTQI+ , Des Images aux Mots, fera son retour du 18 au 27 juin à Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-festival-des-images-aux-mots-de-retour-en-juin/

Festival Ciné-Palestine

Dans une période extreme tension au Moyen Orient, le Festival Ciné-Palestine prend place du 3 au 6 juin à Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/debut-juin-le-festival-cine-palestine-a-toulouse/

Les quartiers d’été des 3T !

Les 3T reprennent leurs quartiers d’été au Château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn, de mi juin à début septembre prochain. Une deuxième saison marquée par des invités exceptionnels : Laurie Peret, Benjamin Tranié, Elodie Poux ou encore Artus et Mathieu Madenian.

> https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-la-programmation-des-quartiers-dete-des-3t-dans-un-chateau-pres-de-toulouse/

L’humour de retour aux 3T et à la Comédie de Toulouse

Les deux salles toulousaines retrouveront le public dès le 8 juin prochain avec une belle dose de spectacles.

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-le-9-juin-des-3t-de-toulouse/

> https://www.toulouseblog.fr/reprise-des-spectacle-a-la-comedie-de-toulouse-le-8-juin/

Ouverture du Poney Club avec Bon entendeur

Le Samedi 19 juin, le Poney Club, la guinguette de L’hippodrome de Toulouse, lance sa saison avec un DJ Set de Bon Entendeur.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-poney-club-ouvrira-avec-bon-entendeur/

Un mois de spectacles à l’Escale

Théâtre, marionnettes, jeune public, expositions, concerts en plein air… Du 13 juin au 13 juillet, l’Exquise reprise régalera le début d’été du public pour une belle reprise à l’Espace mais aussi en plein air.

> https://www.toulouseblog.fr/un-mois-de-spectacle-avec-lescale-de-tournefeuille/