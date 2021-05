Début juin, le festival Ciné-Palestine à Toulouse

Partager Facebook

Dans une période extreme tension au Moyen Orient, le Festival Ciné-Palestine prend place du 3 au 6 juin à Toulouse.

Depuis deux semaines, les tensions sont vives au Moyen Orient entre Israel et la Palestine. Les affrontements ont fait de nombreuses victimes. Un climat tendu dont ont bien conscience les organisateurs du festival : « En dépit de la situation dramatique, et parce que la situation est dramatique et que la culture palestinienne doit continuer à vivre, nous allons découvrir ensemble des facettes nouvelles de la vie quotidienne dans ce pays, offertes par des cinéastes palestiniens talentueux ; nous vous espérons nombreuses et nombreux pour des séances en vrai ! »

Et oui en vrai! Après une première étape en digitale, l’ouverture des salles de cinéma permet de revoir le public. D’offrir dans d’excellentes conditions un écrin aux films sélectionnés pour cette édition 2021 de Ciné-Palestine.

Il y aura ddes fictions : 200 mètres de Ameen Nayfeh, et Ten bell tolls de Eli Rezik. Des documentaires, Hakawati de Karim Didri et Julien Gaertner, Pour une nouvelle Séville de Kathy Wazana et La Juge de Erika Cohn.

Cette année, on découvre un programme concentré sur quatre jours, du jeudi 3 au dimanche 6 juin à Toulouse dans les cinémas ABC, American Cosmograph, Cinémathèque, Le Cratère, mais aussi à Aucamville (cinéma Jean-Marais), à Prayssac, Lot (cinéma Louis Malle) et à Tournefeuille (cinéma Utopia).

D’autres rendez-vous sont pris comme le vendredi 11 juin, à Bressols, Tarn et Garonne, (cinéma La Muse) et jeudi 17 juin à Albi (Scène nationale).

Et un festival possède toujours sont lots d’invités pour accompagner les films : May Odey, productrice de “200 mètres” (sous réserve), Salim Albeik journaliste, Yasmin Haj, traductrice et comédienne, Saïd Benjelloun, professeur d’université et calligraphe, Karim Dridi (sous réserve) Colette Berthès et Samir Arabi, membres de l’équipe.

Toute la programmation de la 7e édition de Ciné-Palestine ici !