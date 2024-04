L’excellent groupe Black Pumas cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est un événement ! Le groupe Black Pumas sera en concert le 1er novembre au Zénith Toulouse Métropole.

L’une des nouvelles formations les plus électrisantes à émerger ces dernières années, Black Pumas a d’abord apporté leur mélange effréné de soul psychédélique avec leur premier album éponyme en 2019, largement acclamé. L’édition deluxe a même décroché une nomination aux Grammy Awards pour l’Album de l’Année. Avec sept nominations aux Grammy à leur actif, le duo originaire d’Austin a eu un impact culturel majeur avec des tubes comme « Colors », un hymne certifié or qui a cumulé plus de 450 millions de streams.

Le groupe arrive enfin à Toulouse le 1er novembre prochain. Réservations: bleucitron.net