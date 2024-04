Le Festival Echos et Merveilles de retour pour une 6e édition

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au mois de mai prochain, le Festival Médiéval Fantastique Echos & Merveilles prend ses quartiers sur le site du Bascala au Bruguières pour sa 6e édition.

Depuis quelques années, on aime se retrouver avec les beaux jours dans le parc du Bascala avec un événement hors norme. Un rendez-vous créé en 2016 par un collectif de musiciens et de passionnés toulousains. D’abord une soirée ‘Soirée Médiévale Fantastique’ puis depuis 2018, il évolue en 3 soirs de concerts et investit les 5 hectares du Parc de Bruguières pour des activités gratuites et ouvertes à tous en journée (marché artisanal médiéval, spectacles, lectures de contes, concerts, initiations diverses pour les enfants…).

Le festival dédié à la Fantasy, genre ancien devenu très populaire grace au Seigneur des Anneaux, Game of Thrones…, revient donc du 8 au 12 mai prochain. La 5e édition avait réuni pas moins de 53 000 festivaliers en trois jours loin des débuts à 1500 curieux.

Pour 2024,la « 6e Edition du Roi Mundis » continue sur la lancée de 2023 et programme en plus des 3 soirs de concerts, une grande soirée d’ouverture et une soirée de clôture. En réintégrant une partie « salon du livre », le Festival continue de promouvoir les différentes cultures du monde Fantastique. Cette année ce sont 150 artisans venant de toutes la France et 16 restaurateurs qui constituront le grand marché artisanal, sans compter sur les troupes qui animeront les journées et soirées d’Echos et Merveilles, pour emerveiller l’ensemble des Festivaliers.

Le Village des Légendes

Le Festival est devenu une référence au fil des années grâce notamment à son village médiéval. Sur place, de la musique avec une scène, des artisans proposant aux visiteurs des produits de qualité et des animations avec une vingtaine de troupes sur le weekend.

Soirée d’ouverture

Une soirée exceptionnelle vous attend Mercredi 08 Mai 2024 sur l’Open Air du parc du Bascala, équipé en full son et lumières pour l’occasion. Du Pagan Folk au Metal Pirate, ca va envoyer du lourd pour la soirée d’ouverture avec les groupes Alestorm, Korpiklaani, Sowulo et Wegferend.

40 concerts programmés !

Infos et réservations : www.echosetmerveilles.com