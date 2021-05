Le festival Cinélatino revient du 9 au 13 juin en salles à Toulouse

Partager Facebook

Le Festival Cinélatino revient « en présentiel » du 9 au 13 juin à Toulouse et en région.

Après une édition totalement en ligne du 19 au 28 mars qui a rencontré un franc succès, grâce à une plateforme unique en Europe donnant accès à plus de 100 films d’Amérique Latine en France métropolitaine et Outre-mer, avec des compétitions, des hommages, tables rondes, actions éducatives auprès des scolaires, rencontres live thématiques et une plateforme professionnelle, toute l’équipe de Cinélatino confirme que « sa deuxième partie », en « présentiel » aura bien lieu à Toulouse et en région Occitanie et Nouvelle Aquitaine du 9 au 13 juin.

Ce grand week-end de retrouvailles début juin est bien entendu rendu possible grâce aux dernières annonces gouvernementales permettant de nous déplacer – mais sera soumis à de strictes restrictions de jauges, comme pour tous les événements culturels de ce début d’été.

Au programme, une trentaine de films dont :

• Les films primés en mars qui feront leur première française à Toulouse

Les films des deux personnalités à qui nous rendrons hommage :

• Maria Augusta Ramos, documentariste brésilienne

• Alfredo Castro, grand acteur chilien

• Les nouveaux sauvages : un classique de la comédie argentine !

• Des nouveautés latino-américaines et des reprises, dans nos salles partenaires

• Cinélatino en région

Sur dix-sept films prévus en mars pour une circulation en région, trois seront accompagnés par leur réalisateur (sous réserve de confirmation), qui passeront également par Toulouse.

Rendez-vous dès le 9 juin dans les cinémas partenaires habituels de Cinélatino comme la Cinémathèque de Toulouse, le cinéma ABC, le Cratère et l’Instituto Cervantes, ainsi que dans les salles partenaires en région Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Toute la programmation sur : http://www.cinelatino.fr/