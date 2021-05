Un nouvel album de Mouss & Hakim sur des textes inédits de Nougaro !

Partager Facebook

En octobre prochain, on pourra découvrir « Darons de la Garonne » le nouvel album des toulousains Mouss & Hakim ( Zebda) sur des textes inédits de Claude Nougaro.

Depuis la disparition de Claude Nougaro en mars 2004, les tentatives de mise en musique de textes inédits du poète ont été nombreuses. Reprises, adaptations, l’ombre du géant parait trop grande pour bon nombre d’artiste. Mouss & Hakim décident eux de mettre en musique des textes de Nougaro.

À l’origine, il y a un cadeau : sept textes inédits ou inachevés confiés par Hélène Bignon, sœur cadette et éditrice de Claude Nougaro, aux frères remuants de Zebda : « Il émane d’eux un enjouement qui donne envie de danser. Ce qu’il y a de touchant, c’est que ce sont des frères, et que leur amour se ressent. Claude était très touché par l’amour fraternel. C’est un thème qui comptait beaucoup pour lui. Alors j’ai choisi pour eux des textes hétéroclites et drôles, qui leur vont très bien ».

Le premier est confié directement au duo par Claude Nougaro, un soir de spectacle sur un bout de table: le très beau « Bottes de Banlieue ». En tout, Darons de la Garonne, c’est 9 titres dont 7 inédits.

Découvrez une version plus ancienne de Bottes de Banlieue.

Toulouse comme héritage

Les trois artistes possèdent Toulouse comme héritage. Dans la fraternité des faubourgs. Claude Nougaro, Mouss et Hakim ont grandi à 40 ans d’intervalle dans le même quartier des Minimes. Puis artistiquement, avec des rencontres et une amitié. Mouss & Hakim vont plus loin que l’hommage en adaptant des textes inédits à leur savoir faire.

Eux qui travaillaient depuis de longs mois à l’évolution de leur style musical, ont trouvé dans ce projet un laboratoire où éprouver leurs nouvelles inspirations. Rendez-vous donc le 8 octobre 2021.