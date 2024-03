Barbara Pravi, Luz Casal, RimK,  Johan Papaconstantino, Olivia Ruiz…Premiers noms pour Rio Loco Odyssea 

Partager Facebook

Rio Loco revient du 12 au 16 juin 2024 avec Odyssea une immersion dans un monde aquatique. Découvrez l’affiche et les premiers noms de cette édition !

Le festival Rio Loco dévoile l’affiche de l’édition 2024 et les premiers noms de la programmation de cette 29ème édition Rio Loco « Odyssea » . Et le programme sera alléchant une fois de plus à la Prairie des Filtres de Toulouse avant l’été. On aura droit à un hommage à Dalida par Barbara Pravi et Luz Casal, puis sur scène se succèderont des artistes comme Le Cri du Caire & Erik Truffaz, TIF invite Flenn, RimK, Djam, Cocanha, Rocío Márquez & Bronquio, Guedra Guedra , Olivia Ruiz et Johan Papaconstantino.

L’ARTISTE DE L’AFFICHE : NASSIM AZARZAR

L’exploration esthétique de Nassim s’articule autour des arts décoratifs, de la peinture, du dessin, de la sculpture, du design graphique et du cinéma expérimental. Son œuvre pour l’affiche de l’édition 2024 du festival, Odyssea, nous immerge sous la mer face à une majestueuse pieuvre. Animal mythique, les marins et les scaphandriers lui attribuaient des capacités extraordinaires et des dimensions gigantesques. Elle sera sans nul doute le guide du grand voyage de cette édition Odyssea.

