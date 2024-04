Le Jamel Comedy Club à Toulouse en présence de Jamel Debbouze

Partager Facebook

Jamel Debbouze reprend son rôle fétiche de parrain de la nouvelle scène humoristique française ! Avec 23 dates de janvier à mars 2025 dont 2 soirées au Dôme de Paris pour clôturer cette tournée exceptionnelle, Jamel et la Troupe du Jamel Comedy Club nous offrent une tournée exceptionnelle avec les stars du stand-up actuel.

Are you ready ? Début des ventes sur Ticketmaster le vendredi 26 avril 10h. Et en Vente le lundi 29 avril 10h sur box.fr