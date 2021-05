Réouverture le 9 juin des 3T de Toulouse !

Partager Facebook

Le Café-théâtre toulousain, les 3T, rouvre ses portes du centre ville de Toulouse le 9 juin prochain avec de nombreux spectacles.

L’humour retrouve ses quartiers en centre-ville. Dans quelques jours, l’un des lieux préférés des toulousains rouvrira enfin ses portes. Après plusieurs « long » mois de fermeture, le 9 juin, les 3T vous attendent à 20h pour la reprise du rire au 40 rue Gabriel PERI avec à l’affiche ce jour-là « Dans la peau de ma femme » un succès 100% 3T.

Pas moins de 12 spectacles vous seront proposés pour entamer cette saison estivale… Des incontournables, des irrésistibles : Chéri on se dit tout, Une semaine pas plus, Oui, Un dîner d’adieu, Toulousain, Faites l’amour pas des gosses, La revue de Presse de Christophe Alévêque, Libéréee divorcéee, A m’en donné, Un crime farpait, Psy, sex and fun et le légendaire Monologue du vagin.

Côté horaire, les spectacles sont à 20h, du mardi au samedi avec un accueil dès 19h30 pour profiter de l’habituel apéritif tapas et boisson d’avant spectacle, sur fond musical propre au 3T !

Sans oublier, que cette été, les 3T prennent l’air au Château de la Garrigue avec une programmation 5 étoiles.

En tout cas, réservations pour les spectacles au 05.61.63.00.74 et www.3tcafetheatre.com