A Toulouse, une exposition autour des transformations de la ville depuis 10 ans

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse propose une grande exposition sur les 10 dernières années de la transformation de la ville avec plus de 200 réalisations.

Depuis 2014, la ville de Toulouse s’est transformée: patrimoine architectural, espaces publics, infrastructures de déplacements, nature en ville, équipements scolaires, sportifs, culturels… Ce développement urbain, intégrant les nouveaux défis climatiques, environnementaux et sociétaux, traduit la volonté depuis 10 ans de préparer l’avenir, dans un contexte de croissance démographique pour permettre, avant tout, un confort et un cadre de vie agréable pour tous les habitants à l’échelle de chaque quartier.

Associés à travers les concertations citoyennes comme « Mes idées pour mon quartier », les habitants contribuent à cette transformation de la ville que la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole leur proposent de découvrir dans un format innovant.

L’exposition « 10 ans de progrès pour Toulouse : une ville en transformation », installée du 17 avril au 25 mai, rue d’Alsace-Lorraine sous une géode permet :

– de mettre en perspective la vision, initiée il y a 10 ans, de la transformation du territoire en matière de développement de la qualité de vie dans les quartiers, de la nature en ville, de valorisation du patrimoine et des espaces publics, de facilitation des déplacements

– de découvrir , de façon ludique et interactive, sur tables tactiles plus de 200 réalisations et projets par thématiques (déplacements, espaces naturels, aménagements et cadre de vie, activités économiques)

– de voir Toulouse « de haut » avec une vidéo de survol de Toulouse en drone

– d’imaginer la ville dans 15 ans avec en consultation, à portée de main, dans un espace dédié le projet urbain et les 6 cahiers toulousains qui proposent, à horizon 2040, un cadre pour chaque quartier, dans le respect de son identité, pour un développement urbain ambitieux et vertueux.

Itinérante, cette exposition sera également présentée sous un format adapté dans les quartiers :

Rue d’Alsace-Lorraine (sortie du métro Capitole), du 17 avril au 25 mai (sauf 1er mai).

Place Marcel Bouilloux- Lafont (Montaudran), dimanche 21 avril

Place Aline-Viadieu (Empalot) mercredi 24 avril

Place Abbal (La Reynerie), jeudi 25 avril

Rue Louis-Plana (Soupetard, en face de l’espace marché), samedi 27 avril

Place de la Charte des libertés communales (La Cartoucherie, dimanche 28 avril

Place du Marché aux Cochons (sortie du métro Minimes-Claude Nougaro), jeudi 2 mai

Carré de la Maourine (sortie du métro Borderouge), samedi 4 mai

Place Job (Sept-Deniers), dimanche 5 mai

Rue du Lot (Bagatelle, à la sortie du métro), mardi 7 mai

Avenue Albert-Bedouce (Sauzelong, à la sortie du métro), mercredi 15 mai

Place des Pradettes (Les Pradettes), samedi 18 mai

Chemin de la Cité de l’Hers(Château de l’Hers) (centre commercial), samedi 25 mai

Pour en savoir plus : https://metropole.toulouse.fr/actualites/10-ans-de-progres-pour-toulouse-une-ville-en-transformation