Acheter un colis sans connaître son contenu à Labège 2 !

La vente de colis au poids revient au centre commercial Labège 2. L’occasion d’acheter un colis sans connaitre son contenu du 24 au 30 avril.

La tendance dont tout le monde parle revient au centre commercial Labège 2. Suite au succès de la première vente de colis, le centre commercial propose une nouvelle vente éphémère avec Destock Colis. Du mercredi 24 avril au mardi 30 avril 2024, jusqu’à épuisement des stocks, une vente de colis au poids sera organisée. Les visiteurs pourront acheter des colis non livrés ou oubliés, sans savoir leur contenu. Une expérience de shopping unique qui promet de belles surprises et des découvertes excitantes.

Pendant quatre jours et jusqu’à épuisement des stocks, le centre commercial Labège2 et Destock Colis proposeront à la vente plus de 8 tonnes de colis. Ce tout nouveau concept consiste à proposer à la vente des colis commandés sur les plus grands sites d’e-commerce, et non livrés ou oubliés dans des points relais, sans que l’acheteur ne sache ce qu’ils contiennent. Les plus chanceux pourront ainsi découvrir de belles surprises puisque les colis sont vendus au poids de 16€ le kilo.

Vêtements, gadgets, baskets et parfois même des objets électroniques de valeur, grâce à cette vente à l’aveugle, l’achat devient une véritable loterie où tout le monde gagne.

Pour en savoir plus : https://www.centre-commercial.fr/labege2/