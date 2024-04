La Mairie de Toulouse lance les travaux du Château d’Eau

Partager Facebook

Afin de favoriser l’accès de tous les publics à son offre culturelle, la Mairie de Toulouse lance le projet d’aménagement du Château d’Eau. La galerie fermera ses portes le 22 avril et s’installera à partir du 28 mai au MATOU, où elle continuera ses activités artistiques.

Dans ce nouveau lieu, le Château d’Eau reprendra sa programmation à partir de juillet avec l’exposition «La théorie de l’horizon incliné» d’Anne-Lou Buzot. A partir du 10 octobre, la Mairie de Toulouse poursuivra son cycle de grandes expositions aux Abattoirs, en présentant les collections photographiques croisées de la Galerie Le Château d’Eau et des Abattoirs, pour marquer les 50 ans de la première galerie publique dédiée à la photographie, ouverte en 1974 à Toulouse.

L’aménagement du Château d’Eau, du fait de sa spécificité, entre dans sa phase projet qui permettra de définir précisément tous les aspects techniques du chantier, avec un démarrage des travaux d’ici fin 2024.

Le chantier prévoit un agrandissement du lieu avec l’ouverture d’une arche du Pont Neuf où seront déménagés les bureaux et services afin de développer les surfaces d’exposition et de circulation du public. Le parcours de visite sera redéfini sur l’ensemble du site avec un traitement de l’accessibilité dans tous les espaces et un embellissement du jardin.

Pour la rénovation et l’agrandissement de cet édifice, la Mairie de Toulouse mobilise un budget de 4,2 M€.