Découvrez la programmation des quartiers d’été des 3T dans un château près de Toulouse

Les 3T reprennent leurs quartiers d’été au Château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn, de mi juin à début septembre prochain. Une deuxième saison marquée par des invités exceptionnels : Laurie Peret, Benjamin Tranié, Elodie Poux ou encore Artus et Mathieu Madenian.

On vous en parlait plus tôt dans la semaine, les 3T retrouvent le bel écrin du Château de la Garrigue, à Villemur sur Tarn près de Toulouse, pour un été placé sous le signe du rire, du partage et de la convivialité. Faut dire que depuis 1988, le café théâtre a su prouvé son savoir faire dans ces domaines.

Esprit guinguette et vacances

Retour des quartiers d’été après le succès de l’an passé. Et pour la saison estivale 2021, les 3T nous préparent quelque chose de grand. Toujours entre sécurité et convivialité.Au programme de mi juin à début septembre, des spectacles d’humour, des apéros-tapas, des cocktails, un espace guinguette, des terrains de pétanques et de milky mais aussi un DJ en live…bref à partir de 18h, un vrai gout de vacances et un dépaysement assuré !

Le plein d’humour

Dès 21h, le public aura rendez-vous avec un spectacle dans un cadre singulier, au coucher du soleil, en extérieur et dans les règles de sécurité sanitaire. Et pour parfaire le dispositif, un casting de choix.Les célèbres Clotildes et les Toulousains seront présents avec deux créations Made In 3T tout au long de l’été. Si l’an dernier, Florent Peyre et Anne Roumanoff étaient les seuls têtes d’affiche. Cette année, casting 5 étoiles :

> Laurie Peret le 30 juin

> Viktor Vincent le 7 juillet

> Benjamin Tranié le 15 juillet

> Artus les 22, 23 et 24 juillet

> Elodie Poux les 27, 28 et 29 juillet

> Mathieu Madenian le 4 aout

> Bun Hay Mean le 11 aout

> Florent Peyre les 13 et 14 aout

> Les Hypnotiseurs les 18 et 19 aout

Les 3T nous proposent un été de rire, de convivialité et de pur bonheur. Parfait dans une période comme celle là !



Pour les réservations dès le 10 mai sur www.3tcafetheatre.com ou au 05 61 63 00 74