Découvrez les photos du concert de Christophe Maé à Toulouse

Christophe Maé était le 27 octobre dernier la scène du Zénith de Toulouse pour nous offrir une nouvelle fois un show incroyable. Ambitieux et génèreux, ce live est à l’image de son interprète et le public ne s’y trompe pas au regard de l’ambiance dans la salle toulousaine. Toulouseblog y était et vous fait découvrir le show en photo.