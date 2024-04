Record pour la Foire Internationale de Toulouse

Partager Facebook

Après 10 jours au MEETT, la Foire Internationale de Toulouse enregistre un record avec 107 500 visiteurs.

107 500 visiteurs ont mis à profit les vacances de Pâques pour passer une journée à la Foire Internationale de Toulouse, en hausse de 5 % par rapport à 2023. Ces 10 jours au MEETT, Parc des Expositions Centre de Conventions & Congrès de Toulouse, confirment l’excellente santé de cette manifestation économique majeure en Occitanie, où 525 exposants ont présenté leurs innombrables produits et services.

Dernières tendances d’ameublement et d’équipement de la maison, d’artisanat, de gastronomie, espaces dédiés aux sports, aux loisirs ou à l’immobilier, nocturnes festives et feu d’artifice,… la Foire s’affirme comme l’événement multifacettes qui réunit toutes les générations.

« Nous sommes heureux que la Foire, qui va à la rencontre d’un public toujours plus fidèle et nombreux, soit aussi un lieu de partage pour les professionnels. Elle permet aux exposants d’accroître leur visibilité et de multiplier les contacts et les opportunités de développement. Le succès de ce grand rendez-vous annuel rayonne également grâce au soutien et à l’implication des nombreux partenaires institutionnels, tels que Toulouse Métropole, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région Occitanie « . Olivier Cahuzac, directeur des salons de Toulouse events.

La prochaine Foire Internationale de Toulouse est prévue du 18 au 27 avril 2025, toujours au MEETT avec un record à battre.

crédit: Toulouse Événements (CP)