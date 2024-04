JO 2024 : Le parcours définitif de la Flamme Olympique en Haute-Garonne

Partager Facebook

Ce mercredi 17 avril, le Conseil départemental dévoile le parcours définitif du Relais de la Flamme Olympique dans les 7 communes haut-garonnaises traversées le vendredi 17 mai.

Le parcours du Relais de la Flamme Olympique traversera 400 villes pendant plus de deux mois. La Haute-Garonne constituera la 9e étape de ce parcours à travers la France. Cet événement sportif international majeur est organisé avec l’appui du Conseil départemental de la Haute-Garonne, collectivité étape du Relais de la Flamme, labélisée “Terre de Jeux 2024”.

En Haute-Garonne, les 7 tracés définis par Paris 2024, en collaboration étroite avec le Département, traverseront les communes suivantes :

1. Revel – 3 km – 9h > 9h45

Départ : Lycée professionnel / Arrivée : Allées Charles de Gaulle

2. Villemur-sur-Tarn – 1 km – 9h55 > 10h15

Départ : Mairie / Arrivée : Stade Vélodrome

3. Muret – 2,5 km – 11h45 > 12h20

Départ : stade municipal Marcel Calmes / Arrivée : Allée Niel

4. Rieux-Volvestre – 1,5 km – 12h50 > 13h20

Départ : Cathédrale Sainte-Marie / Arrivée : Ehpad L’Orée du Bois

5. Colomiers – 4,3 km – 14h50 > 15h55

Départ : Complexe sportif Capitany / Arrivée : Place des fêtes

6. Bagnères-de-Luchon – 1,2 km – 17h > 17h20

Départ : Parc thermal / Arrivée : Place Gabriel Rouy

7. Toulouse – 9 km – 17h30 > 19h20 (allumage du chaudron à 19h30) :

Départ : Allées Charles de Fitte (place intérieure Saint-Cyprien) / Passage devant le Conseil départemental (boulevard de la Marquette) / Arrivée : Stade Ernest Wallon

Le Relais de la Flamme est une occasion unique de mettre en lumière la richesse et la diversité du département, en traversant des sites patrimoniaux et emblématiques haut-garonnais, tels que la Halle de Revel, l’une des plus vastes de France avec ses 79 piliers de chêne, les vignobles du Frontonnais, la cathédrale gothique la Nativité-de-Marie de Rieux-Volvestre datant du 14e siècle, la forêt de Bouconne aux portes de Colomiers, la chaîne des Pyrénées, les Thermes de Luchon, la Place du Capitole et la Basilique Saint-Sernin à Toulouse, ou encore le Stade Toulousain et les usines Airbus, fleurons de l’industrie aéronautique française.

Ce tracé s’étend sur tout le territoire, alternant des petites communes ou villes moyennes, des zones urbaines à forte densité de population et des territoires de montagne, afin de permettre au plus grand nombre de Haut-Garonnaises et de Haut-Garonnais de participer à cet événement sportif majeur.