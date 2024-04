La Fête de la librairie indépendante ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Dix-huit Librairies de Haute-Garonne seront à l’honneur ce 27 avril pour la Fête de la Librairie indépendante !

Le samedi 27 avril 2024, la Fête de la Librairie par les libraires indépendants sera célébrée dans plus de 650 librairies dans toute la France dont 18 en Haute-Garonne. Ce rendez-vous défend depuis plus de 26 ans le travail des librairies. Artisans de la Culture, ils sont l’un des premiers remparts dans la défense de la diversité des idées, de création et de liberté d’expression.

Pour cette 26e édition, La Fête de la Librairie honorera le grand poète Jacques Roubaud, du mouvement OuLiPo et l’artiste plasticien de renom Edi Dubien, en offrant aux visiteurs des librairies participantes un beau livre inédit où les œuvres des deux artistes dialoguent dans une poésie magique autour du monde animal. Un livre spécialement édité à plus de 25 000 exemplaires, en partenariat avec Gallimard et tous les partenaires de la Fête.

Les Librairie participantes :

Toulouse : L’Autre rive; Privat; Ombres Blanches ; Floury Freres; L’Ecume des jours; Le Chameau Sauvage ; L’Autre rive Cartoucherie ; Ellipses

L’Union : Les Passantes

Villenouvelle : Les Mille collines

Grenade : Librairie Grand Selve

Montastruc-la-Conseillere : Le Bois jaune

Nailloux : Détours

Muret : À Demi-mot

Blagnac : Au Fil des mots

Escalquens : Escalire

Colomiers : La Préface

Saint – Gaudens: L’Indépendante