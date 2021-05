Toulouse. Le Poney Club ouvrira avec Bon Entendeur

Partager Facebook

Le Samedi 19 juin, le Poney Club, la guinguette de L’hippodrome de Toulouse, lance sa saison avec un DJ Set de Bon Entendeur.

Des retrouvailles en musique. Le Poney Club a annoncé le premier artiste de sa saison estivale sur ses réseaux sociaux. Et c’est les très cool Bon Entendeur qui seront en DJ Set le 19 juin.

Le Poney Club est une grande guinguette à ciel ouvert sur 5000m2 à Toulouse. Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu. Sans oublier de la musique !

L’an dernier, les toulousains ont pu dansé sur Cut Killer, Synapson, Fomamour, Etienne de Crecy, Bob Sinclar, Vladimir Cauchemar ou encore Feder, Sophonic, Breakbot et Teki Latex.

Pour réserver vos places : https://www.festicket.com/fr/eventgenius/poney-club/shop/25934/

Plus d’infos : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse