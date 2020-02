Report : Retour en photo sur le spectacle de Mario Luraschi à Toulouse

Partager Facebook

Les 25 et 26 janvier dernier, Mario Luraschi présentait au Zénith de Toulouse son nouveau spectacle équestre « Fascination ». Un moment de grâce incroyable où quand l’art équestre réunit cascades, tradition, poésie et liberté. Le public toulousain en a pris plein les yeux, le coeur battant, la rétine illuminée par une féérie mené de main de maître par Mario Luraschi. Ce spectacle vient couronner 50 ans de carrière équestre : sur un plateau de 1000m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, le public a voyagé à travers le temps dans un show à la gloire du cheval. Toulouseblog y était et vous laisse découvrir les photos de ces moments magiques.









































Crédit photo : Marc Nguyen