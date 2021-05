En juin, le Festival MAP Toulouse fait son retour !

Partager Facebook

Le Festival de photo MAP Toulouse est de retour pour une édition inédite qui s’adapte au contexte actuel afin de faire vivre la culture envers et contre tout. Cette année, le festival investit tout un quartier en s’installant à Bonnefoy du 18 juin au 11 juillet 2021.

Un événement unique qui accueillera les visiteurs en extérieur et, pour la première fois, au cœur de l’espace public afin de leur partager des expositions et projections inédites.

Le MAP réaffirme à nouveau cette année son état d’esprit : être le point de rencontre entre des jeunes talents et de grands noms de la photographie. Pour rendre la culture photographique accessible à tous et sensibiliser le grand public à la discipline, le Festival MAP est, depuis toujours, entièrement gratuit.

Itinérant, le Festival a déjà investi des lieux toulousains en pleine transformation tels que les Halles de la Cartoucherie ou le 24, rue Croix Baragnon. En 2021, en association avec Europolia, il marque le coup en investissant l’espace public et tout le quartier de Bonnefoy. Un quartier en pleine évolution qui en fait un tiers lieu à part entière où la diversité est à l’honneur.

« En lien avec les habitants des quartiers historiques parties prenantes de Grand Matabiau, quaisd’Oc, Europolia souhaite proposer des projets d’urbanisme transitoire. Le premier partenariat a été conclu avec le festival MAP. En 2021, cet événement populaire et ouvert à tous se déroule du 18 juin au 11 juillet au cœur du quartier Bonnefoy et de ses pépites, le jardin Michelet, mais aussi la place Arago et la Maison éclusière au bord du canal du Midi qu’Europolia vient de rénover pour la ville de Toulouse », explique Europolia.

Un format Atypique

Cette année plus que jamais, le MAP s’adapte et se renouvelle en proposant un format inédit autour de grandes projections vidéos photographiques sonores dans le quartier et dans le jardin Bonnefoy. Au programme : installations photographiques, expositions et projections..

Une nouvelle approche culturelle au plus près de son public qui se concrétise dans ce lieu de vie avec des expositions sur les façades de maison du quartier Bonnefoy en journée et des projections de films photographiques dans le jardin et dans le quartier en soirée.

UN INVITÉ D’HONNEUR DE RETOUR AUX SOURCES : CLAUDE NORI

Claude Nori a été choisi pour être l’invité d’honneur de cette nouvelle édition dédiée à l’Italie, La Bella Vita ! Le photographe de renom est né en 1949 à Toulouse de parents émigrés italiens. Épicurien, Claude Nori prend plaisir à photographier la dolce vita avec un travail axé sur le plaisir et l’art de vivre à l’italienne. Son exposition La casa di Claude Nori retranscrit un perpétuel va et vient entre Toulouse et l’Italie. Une quête photobiographique autour du flirt de l’adolescence, de l’Italie et du bonheur à découvrir durant le Festival MAP.

Le Festival dévoilera toute la programmation dans les prochaines semaines. En attendant, rendez-vous sur map-photo.fr