Entretien – Réouverture. Le Bikini voit « enfin le bout du tunnel »

Mercredi 9 juin, le Bikini retrouve son public avec l’ouverture du restaurant et du Petit Bikini. Quelques semaines plus tard, place aux concerts. Entretien avec le programmateur Antoine Fantuz.

Plus d’un an après, la musique résonnera de nouveau dans les travers de la salle de Ramonville. En plusieurs temps. D’abord, l’ouverture du restaurant estival et d’un nouveau lieu extérieur , le Petit Bikini. Enfin, fin juin, une série de concerts assis avec Yseult, Sébastien Tellier, Aaron, Acid Arab, Molécule, les Curiosités et d’autres.

Pour évoquer cette réouverture, Toulouseblog s’est entretenu avec Antoine Fantuz, programmateur de la salle de Ramonville. De la longue période de fermeture aux espoirs de réouverture, il nous dit tout.

Retour des concerts au Bikini plus d’un an après le dernier. Dans quel état d’esprit es-tu?

Excité et motivé pour cette reprise. Un peu d’appréhension tout de même car à chaque fois où on devait relancer la programmation, un nouveau confinement nous est tombé dessus. On voit enfin le bout du tunnel cette fois. On commencera doucement avec le restaurant et le Petit Bikini avant un allégement des conditions d’accueil le 30 juin et l’arrivée des concerts assis. On est bon !

Comment l’équipe a vécu cette période ?

Avec beaucoup de frustration. Ce fut très long et il a fallu garder une bonne dose de motivation pour tenir. La chance du Bikini est de posséder une équipe soudée et motivée pour retrouver le public rapidement. On a gardé cette motivation pour ne pas perdre le fil pendant un an. Ce fut long mais on a gardé le bon état d’esprit. Avec le projet du Petit Bikini de cet été, on ne peut avoir que le sourire.

Le retour de la musique dans la salle du Bikini se fera avec des concerts mais assis. Comment a été conçue la programmation de cette série de lives ?

Le choix a été réalisé de plusieurs façons. Il fallait des concerts imaginés pour de l’assis. Puis, il fallait regarder les reports des derniers concerts prévus au Bikini. Et bien entendu, trouver des artistes libres pour cette reprise. On a décidé de concentrer le tout sur 15 jours dès le 30 juin. 11 lives en 15 jours, qui représentent l’ADN du Bikini.Il y aura tous les styles à part le rock’n roll car pas d’artistes en tournée dans cette période. Une programmation à notre image et qui a de la gueule.

Quels sont les aménagements mis en place au Bikini pour ces concerts ?

On va organiser un parterre de sièges pour que le public soit assis avec des distances de sécurité et toutes les adaptations sanitaires. Comme au théâtre. Pas de conso pendant le live mais par contre, en sortant, vous pouvez tomber sur le Petit Bikini. Le public enchainera le plaisir de la musique avec la convivialité autour d’un verre.

Voir certains artistes assis peut paraître étrange. Est ce que les lives sont adaptés à ce genre de public ?

Je comprend l’idée qu’un concert assis au Bikini ne correspond pas à l’esprit. Mais pourtant, les concerts sont adaptés à ce genre d’aménagement. Ainsi, Sébastien Tellier et Yseult viendront avec une formule intimiste. Flavia Cohelo, d’habitude dansant, offrira un spectacle acoustique. Et pour l’Electro, les artistes vont proposer quelques choses d’unique. Arnaud Rebotini proposera un live adapté avec de nombreux synthé et une texture musique comme dans 120 BPM. Acid Arab sera en live avec une illustratrice qui dessinera en direct. Et Molécule va nous offrir un moment unique. Il nous propose des textures musicales uniques avec des albums enregistrés au Pole Nord ou encore au Portugal, avec des surfeurs à Nazaré, où on peut même entendre le bruit des vagues. Il va mêler cet univers sonore avec une mise en scène à 360° avec des vidéos. Une expérience musicale immersive.

Par ailleurs, vous ouvrez le restaurant le 9 juin et un bar extérieur. Peux-tu m’en dire plus ?

Comme chaque été, le Restaurant retrouve sa terrasse autour de la piscine. La nouveauté est donc le Petit Bikini. En exterieur, sur notre parking privé, on organise un espace de 400 places assisses. On proposera un grand bar, un mobilier sympa et de la restauration rapide par nous même. Ce sera un vrai endroit convivial, avec des blind tests, des apéro-concerts le mercredi , un terrain de pétanque etc…On ne réinvente rien mais on ajoute l’esprit du Bikini et de la bonne musique. Ce n’est pas une discothèque mais on fera venir des artistes pour diffuser de jolis moment musicaux.

Et la programmation du Petit Bikini ?

Elle se fera de semaine en semaine. On va essayer des trucs dans un premier temps pour affiner au fil de l’été. Vous allez retrouver l’esprit du Bikini dans sa diversité et son ambiance…et j’espère quelques surprises estivales.

Enfin, penses tu que le public sera au rendez-vous ?

On ressent de l’enthousiasme autour de nous depuis les annonces. Les toulousains sont heureux de retrouver le Bikini tout d’abord. Le concept est cool, le public l’a très bien compris donc les retours sont ultra positifs. Et puis on a un endroit gratuit en plein air pour venir partager de belles choses avec nous. tout le monde veut ressortir, retrouver un certain état d’esprit…donc on attend le public chaleureusement .

Programmation et informations : www.lebikini.com