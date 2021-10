Photos : Retour en images sur les concerts de Laura Cahen et Claire Laffut au Metronum Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis le 29 septembre dernier, et pendant 4 jours, le Metronum de Toulouse accueille un festival exceptionnel : La Women Metronum Academy. Un projet pour mettre en avant des artistes féminines et les accompagner dans leur développement. Premier soir donc avec Laura Cahen et Claire Laffut. Retour en images sur cette soirée !





























































Crédit photo : Abygaelle Bertinat