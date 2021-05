Un mois de spectacle avec l’Escale de Tournefeuille

Partager Facebook

A Tournefeuille, l’Escale rouvre ses portes avec une programmation riche en spectacles. Rendez-vous avec l’Exquise reprise !

Théâtre, marionnettes, jeune public, expositions, concerts en plein air… Du 13 juin au 13 juillet, l’Exquise reprise régalera le début d’été du public pour une belle reprise à l’Espace mais aussi en plein air.

Pour débuter, le jeune public aura rendez-vous le dimanche 13 juin avec le spectacle Ce n’est pas que des salades devant l’Escale. Car les plus jeunes auront droit à plusieurs spectacles pendant ce mois culturel.

Pour les amoureux de théâtre, place au Fil à la patte les 17 et 18 juin à l’Escale. Ou sinon, un peu de musique avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse les 19 et 20 juin toujours dans la salle de spectacle de Tournefeuille. La chanteuse L prendra place pour un concert intime le 8 juillet.

Le mercredi, le public pourra découvrir des concerts sur le Square Balancy les 16, 23, 30 juin et le 7 juillet avec des artistes comme Jell-OO, Trafiko, Nina ou encore Fanel.

Des expositions aussi. Entre la mairie et la médiathèque, on pourra voir dès le 27 juin l’expo Murmurs et dès le 2 juillet à l’Hotel de Ville des oeuvres de Jacqueline Flumian.

Le programme se densifie aussi avec des événements du Marathon des Mots, un Bal Républicain le 13 juillet, des rendez-vous autour du Livre pour la fête du livre jeunesse et tant d’autres choses.

Une fête de la Musique le 21 juin

Comme annoncée par le Ministère de la Culture, la Fête de la Musique aura bien lieu cette année. A Tournefeuille, deux endroits pour écouter de la musique. A la scène de la Mairie avec Super Panela, Tiwiza ou encore El Gato Negro. Sinon, rendez-vous Square Balancy avec Le Tout Puissant Tropical Orchestra, Fanfares Brass Band ou encore Sabotage. Le tout est gratuit !

Pour tout savoir : https://www.facebook.com/lescale.tournefeuille/