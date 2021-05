Toulouse. Le Festival des Images aux Mots de retour en juin !

Partager Facebook

Le 14e festival de film LBGTQI+ , Des Images aux Mots, fera son retour du 18 au 27 juin à Toulouse.

Les bonnes nouvelles s’enchainent. Après l’annonce de la réouverture des lieux culturels, comme les cinémas, les annonces pleuvent. C’est autour de l’excellent festival Des Images aux Mots de présenter les dates de son édition toulousaine. Rendez-vous donc du 18 au 27 juin prochain dans plusieurs cinémas de la ville rose avec des animations un peu partout.

Si on ne connait pas encore la programmation, on sait que le Festival propose chaque année des longs métrages, des documentaires, des courts métrages autour d’un cinéma LBGTQI+. DEs expositions ont aussi lieu durant cette période comme des rencontres. Et, qui dit festival, dit remise de prix.

Bref, nous sommes impatiens d’en savoir plus.