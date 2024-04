Le Disquaire Day revient ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Chaque année des millions de disques sont vendus en France permettant au vinyle de devenir le premier support physique musical et un des biens culturels majeur. Rendez-vous incontournable des passionnés de musique, Le Disquaire Day revient le 20 avril. Cette journée internationale soutient les disquaires indépendants qui sont les garants de l’accès à la diversité musicale.Ce samedi 20 Avril sera riche en événements partout en France et en particulier à Toulouse .

Pour cette nouvelle édition, les toulousains pourront parfaire leur collection de vinyles avec des inédits et des éditions collectors. Pour cela rendez-vous chez Croc Vinyl, Gibert Joseph, le Laboratoire, New Bullitt et Vicious Circle Shop.

Evenements :

Disquaire Day Toulouse X Cinéma Utopia Borderouge – Projection de Dig!

Ondi Timoner, jeune réalisatrice américaine, a suivi les Dandy Warhols et The Brian Jonestown Massacre pendant 7 ans ! Elle a recueilli plus de 1500 heures d’images et a filmé les musiciens partout : sur scène, dans les loges, sur les plateaux de tournage des clips, en studio d’enregistrement, sur la route ou même chez eux. De toutes ces images, de tous ces sons est sorti Dig!

Disquaire Day Toulouse X Le Metronum : soirée showcases + mix des disquaires

18h30 – 19h30 : rencontre avec Julien Gasc.

Discussion autour des artistes français mentorés par des artistes ou labels américains. Gratuit.

Grande salle du Metronum

20h – 21h : mix des disquaires toulousains

21h – 22h : Saudade in Berlin (Julien Gasc + guests)

22h – 22h15 : mix des disquaires toulousains

22h15 – 23h30 : Maxwell Farrington & Le SuperHomard

23h30 – 1h30 : mix des disquaires toulousains avec Pascal Comelade

Tarifs : 10€ (tarif réduit), 17€ (tarif adhérent), 20€ (tarif prévente), 24€ (tarif plein).

Kitsch Vinyle Party avec MR BRUN & LA MASCANHA

À l’Évasion Bar (Collectif CULTURE BAR-BARS)

À partir de 20h.

DJ-Set THAT’S ALL GOOD!

À L’Autruche (Collectif CULTURE BAR-BARS)

À partir de 22h.

Plus d’informations sur les événements sur notre site disquaireday.fr