Les nouvelles reines de Drag Race France 3 à Toulouse cet automne

La tournée Drag Race France 3 s’arrêtera au Zénith Toulouse Métropole le 26 octobre prochain avec Nicky Doll !

Drag Race France revient pour une saison 3 sur France 2. L’occasion parfaite pour un nouveau spectacle dans les salles françaises dès cet automne. Pour ce spectacle légendaire inédit, la direction artistique a été confiée à Savary & Zaffuto. Le duo créatif le plus en vue de ces dernières années est derrière les shows de Kylie Minogue ou encore Christina Aguilera

Pour cette nouvelle tournée, la superstar du grad français Nicky Doll animera le show aux cotés des nouvelles reines que sont Afrodite Amour, Edeha Noire, Le Filip, Leona Winter, Lula Strega, Magnetica, Misty Phoenix, Norma Bell, Perseo et Ruby on the Nail.

Rendez-vous le 26 octobre prochain à Toulouse. Réservations sur Ticketmaster à partir du 24 avril à 17h.