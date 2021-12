Cité de l’Espace, Cinémathèque, Expo, théâtre…Que faire pour les vacances de Noël à Toulouse ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 17 décembre, débuteront les vacances scolaires de fin d’année. Mais que faire en cette période de Noël à Toulouse ? Nous vous avons sélectionné quelques belles idées !





Le Village de Noël place du Capitole jusqu’au 26 décembre

Sur 5 000m2, 120 chalets blancs accueilleront tous les jours les visiteurs de 10h30 à 20H30 avec des nocturnes jusqu’à 22h les vendredis et samedis soirs. Cette année, quatre chalets seront réservés à 66 jeunes créateurs et artisans qui s’y succéderont tous les deux jours. En Chiffre, on notera aussi la présence de 17 chalets de restauration, 27 chalets d’alimentation, 11 chalets d’habillement, 10 chalets artisanat du monde, 23 chalets décoration et 10 chalets de bijoux.

> https://www.toulouseblog.fr/le-village-de-noel-de-retour-place-du-capitole/

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Chaque soir de 18h à 23h, le Parc du Ritouret se transformera en ville de lumières et offrira un spectacle grandiose créé grâce au talent des 80 artisans chinois de Zigong.



> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/

Voyage au pays du Père Noël sur le Square De Gaulle

Au milieu des sapins, des rennes, des lutins et des illuminations, le Père Noël vous invite à découvrir le lieu féérique où il a élu domicile.

Animations, chants de Noël, spectacles et autres surprises seront proposés aux petits et aux grands, pour profiter ensemble des festivités de fin d’année.

> www.toulouse.fr

Des Vacances au Quai des Savoirs

[ 🎅Vacances de Noël🎁]



Hohoho ! Pour Noël, bricogitez au #PlateauCréatifDuQuai en fabriquant vous-mêmes vos cadeaux, à personnaliser grâce à la découpe laser & de la peinture naturelle !



⏩fabrication de badges en bois

⏩cube infini en bois



ℹ️ & résa : https://t.co/ihRw2yVMr0 pic.twitter.com/0QcZ3vrDad — Quai Des Savoirs (@QuaiDesSavoirs) December 13, 2021

Un Noël sorcier au Muséum de Toulouse

Le Muséum de toulouse propose aussi quelques beaux moments autour de leur exposition Magies- Sorcelleries.

> https://www.museum.toulouse.fr/agenda

Le manège de Noël

Pour prendre de la hauteur à bord d’un sapin de Noël géant illuminé! Rendez-vous au Square de Gaulle jusqu’au 9 janvier prochain.

Noel à la Cité de l’Espace

A l’occasion des vacances de Noël, fin décembre, la Cité de l’espace propose des idées pour toute la famille, en lien avec l’actualité spatiale.

> https://www.toulouseblog.fr/noel-a-toulouse-la-cite-de-lespace-propose-des-activites-pour-les-vacances/

La Cinémathèque Junior fête les vacances !

Du 18 au 22 décembre 2021, La Cinémathèque Junior donne rendez-vous aux plus jeunes des spectateurs pour une 3e édition du Festival.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-la-cinematheque-junior-en-fete-pour-les-vacances/

Des activités au couvent des Jacobins

Pour les vacances de Noël, le Couvent des Jacobins propose au grand public un programme d’animations ludiques et conviviales pour plonger dans l’univers du Moyen Âge.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-les-vacances-de-noel-au-couvent-des-jacobins/

Des vacances à l’EDF Bazacle

EDF Bazacle se met à l’heure des fêtes et dévoile un programme étoffé d’animations aussi ludiques que culturelles qui ravira les petits comme les grands ! Du 18 décembre au 2 janvier prochain, il y en aura pour tout le monde. Ateliers, visites guidées, animations et le traditionnel sapin de Noël.. un programme à découvrir et tester pendant toute la période des fêtes (et des vacances scolaires).

> https://www.toulouseblog.fr/noel-a-toulouse-tout-un-programme-a-ledf-bazacle-pour-les-vacances/

Pop Up Store par Lydie Wax

Du 13 au 25 décembre, l’artiste Lydie Wax lance son Pop Up Store de Noël dans le quartier des Carmes de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-lydie-wax-fait-son-pop-up-store-de-noel/

La Halle de la Machine fête Noel

Astérion le Minotaure vous accueille entre amis, en famille, seul ou en duo à la Halle de La Machine pour passer une fin d’année mémorable à partir du 18 décembre avec notamment le Diner des Petites Mécaniques.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-reveillon-diners-marc-caro-la-halle-de-la-machine-prepare-noel/

Les 3T en grande forme pour les Fêtes

Le Théâtre des 3T s’anime pour les fêtes de fin d’année et promet un mois de décembre étincelant.

> 3tcafetheatre.com

Dernière semaine pour l’expo Saint Exupéry à l’Envol

Découvrez la grande aventure humaine de l’aéropostale et l’exposition temporaire « Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes ».

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-de-lenvol-des-pionniers-avec-une-expo-sur-antoine-de-saint-exupery/

Des animations aux Boutiques Saint Georges

Les Boutiques Saint Georges ont créé l’évènement « Big Christmas » entièrement dédié aux festivités de Noël, autour de 4 semaines (du 4 décembre au 24 décembre) ponctuées par des animations pour petits et grands !



> https://www.toulouseblog.fr/noel-a-toulouse-des-animations-aux-boutiques-saint-georges/

Les festivités de Noel à Blagnac



>https://www.toulouseblog.fr/les-festivites-de-noel-debute-a-colomiers/

Des pièces Jeune public

Comme chaque vacance, l’une des belles idées pour occuper les enfants demeurent les spectacles Jeune Public. Et c’est du coté du théâtre des Grands Enfants et du Théâtre de la Violette que notre coeur se porte pour les vacances de fin d’année !

> https://theatredesgrandsenfants.com/programmation/

> https://www.theatredelaviolette.com/petits.html