Réouverture de l’Envol des Pionniers avec une expo sur Antoine de Saint Exupéry

Avec la réouverture de L’Envol des Pionniers ce mercredi 19 mai n, découvrez la grande aventure humaine de l’aéropostale et l’exposition temporaire « Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes »

Les visiteurs pourront découvrir la riche histoire de l’aéropostale et de ses pilotes de légende tels que Saint-Exupéry, Guillaumet ou Mermoz mais aussi la grande exposition temporaire « Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes ». Un dispositif d’accueil conforme aux normes sanitaires a été mis en place pour garantir la sécurité de chaque visiteur et salarié.

L’Envol des Pionniers a toujours eu à cœur de rendre la culture accessible à tous. Avec cette réouverture invite le public à embarquer pour un voyage dépaysant à la rencontre des pionniers de l’aviation à Toulouse et à la découverte de leurs défis quotidiens.

Antoine Saint Exupéry à l’honneur

Le public pourra profiter de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes ». En octobre 2020, l’exposition « Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes » était inaugurée simultanément à Lyon et à Toulouse et connaissait d’emblée un énorme succès stoppé net début novembre par de nouvelles restrictions dues à la situation sanitaire.

La réouverture de l’exposition, dès le mercredi 19 mai 2021, coïncide avec la célébration du 75e anniversaire de la parution en France de l’œuvre la plus célèbre de l’écrivain : Le Petit Prince, véritable phénomène d’édition avec 200 millions d’exemplaires vendus et plus de 450 traductions. Ce conte poétique et philosophique a traversé les frontières et les époques, porteur de la pensée d’Antoine de Saint Exupéry.

L’exposition retrace la vie du légendaire pilote depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du mythique P38 au-dessus de la Méditerranée. Autour d’une scénographie inédite alliant objets personnels, des installations sonores et visuelles, des livres écrits sur cette période par l’écrivain aviateur : l’exposition invite le public à découvrir le parcours de cet homme courageux et profondément humaniste.

L’exposition se clôture autour d’une série de sculptures réalisées par l’artiste Arnaud Nazare-Aga, en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse. Dans cette invitation à rêver et regarder le monde avec des yeux d’enfants, le visiteur bascule dans l’imaginaire du Petit Prince.

MODALITÉS D’ACCUEIL DES VISITEURS

Afin de garantir une sécurité optimale à ses visiteurs et son personnel, L’Envol des Pionniers a mis en place un dispositif d’accueil adapté au contexte sanitaire : distanciation physique pendant tout le parcours de visite, gel hydro alcoolique à disposition, signalétique spécifique, sens de visite unique, … Il est demandé aux visiteurs, dès l’âge de 11 ans, de porter obligatoirement un masque et de respecter les consignes de sécurité. L’ensemble du site est accessible au public. Seules les animations « Volez en Bréguet XIV » et le « Wagon Postal » resteront fermées pour des raisons de contraintes sanitaires.

L’Envol des Pionniers invite ses visiteurs à acheter leur(s) billet(s) directement en ligne sur son site Internet. En cas d’achat sur place, le paiement sans contact sera privilégié.

Plus d’infos : www.lenvol-des-pionniers.com