Toulouse. La Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine rouvre tous ses espaces

Ce mardi 14 décembre, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine rouvre entièrement ses espaces.

Après diverses phases d’investigation et de diagnostic menées avec la Conservation Régionale des Monuments historiques et un architecte du patrimoine, un filet de sécurité non occultant a été fabriqué sur mesure et posé sous la coupole.

Des travaux d’étanchéité seront menés sur la coupole où des fragilités ont été détectées au niveau de certains cabochons en vitrail bleu. Une expertise plus poussée est actuellement en cours par le Laboratoire National de Recherche des Monuments historiques.

La Bibliothèque d’étude et du patrimoine, propriété de la Mairie de Toulouse conçue par l’architecte Jean Montariol dans les années 30, est inscrite depuis 1994 aux Monuments historiques.