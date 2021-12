Toulouse. Lydie Wax fait son Pop Up Store de Noël

Partager Facebook

Du 13 au 25 décembre, l’artiste Lydie Wax lance son Pop Up Store de Noël dans le quartier des Carmes de Toulouse.

Ouvrez vos agendas, c’est au salon Marvejol à Toulouse, dans le quartier des Carmes où se rencontreront les amoureux et amoureuses de l’Art Africain sous toutes ses formes.

Le Pop-Up Store de Lydie Wax créations mettra à l’honneur le savoir faire de l’artisanat africain en combinant l’univers flamboyant de ArtTeurs avec ses lampes design, ses tableaux et meubles d’inspiration Africaine mais aussi Gaya et son épicerie fine Africaine, Goufa et ses bijoux touaregs et pour finir Lydie Wax avec ses vêtements, ses colliers et bien d’autres aux travers des pièces uniques.

Un Pop Up store dépaysant aux couleurs de l’Afrique, du 13 au 25 décembre, tous les jours de 10h à 20h, pour faire le plein de bonnes idées à quelques jours de Noël.

Inauguration spéciale le 16 décembre !

Inauguration exceptionnelle le 16 décembre avec la participation du du grand balafoniste ZAKY DIARRA pour réchauffer nos cœurs au rythme de la Kora de 19h à 20h ainsi que un mini défilé de mode pour égayer afin de présenter et de rendre vivante les collections.

Mais c’est quoi Lydie Wax Créations ?

Lydie WAX Créations est une marque toulousaine de vêtements ethniques et chics crées à partir de wax, tissus typiques africains. On retrouve un véritable métissage dans les créations de Lydie Wax avec des pièces inspirées de la mode européenne.

Le wax est un tissu 100% coton imprimé de couleurs vives grâce à une technique d’impression popularisée en Afrique de l’Ouest avec des motifs et des couleurs significatives.

Le wax fait partie intégrante des cultures africaines et est vecteur de messages forts, sur des thèmes engagés tels que la politique ou son origine sociale. Le wax est considéré, au delà de ses couleurs, comme un véritable marqueur social.