Toulouse. Ouverture des passerelles le 22 juin prochain 

L’inauguration des passerelles Robert Poujade (Rapas) & Anita Conti (Empalot) qui relieront l’île du Ramier aux quartiers dans le cadre du Grand Parc Garonne à Toulouse aura lieu le 22 juin prochain à 10h.

Le Grand Parc Garonne est le grand projet de Toulouse Métropole pour offrir un Parc vert notamment au coeur de la ville rose. Petit à petit, le charme de l’Ile du Ramier offrira une respiration pour tous. Pour faciliter l’accès, quatre nouvelles passerelles seront installées. Elles seront réservées aux piétons et aux cyclistes. Les deux premières vont être inaugurées ce 22 juin.

La passerelle Rapas permettra de relier le futur cœur de parc au quartier Fer A Cheval et au tramway de l’avenue de Muret. Son mât unique, inversant le dessin en V présent sur l’ensemble des ponts toulousains, d’une hauteur de 65 mètres, marquera l’entrée sur l’île du Ramier depuis la rive gauche. La passerelle traverse la Garonne sans appui sur une portée principale de 150 mètres et une largeur de 5 mètres utiles. Rectiligne, elle est de conception haubanée avec un pylône unique.

La passerelle Empalot

La passerelle Empalot permettra de relier l’île du Ramier aux quartiers Empalot / Niel / Saint-Agne et d’assurer une nouvelle connexion de l’île au métro.Aérienne et légère, la passerelle est à la fois un symbole du quartier Empalot qui se transforme, avec un mât élancé vers le ciel en forme de V, tel 2 bras ouverts (hauteur de 36 mètres), et en même temps, une porte d’entrée de l’île du Ramier, avec la présence d’un mât à hauteur des grands arbres (20 mètres) pour une entrée plus discrète sur l’île. La passerelle rectiligne est de conception haubanée avec deux pylônes ; elle traverse la Garonne sans appui sur une portée principale de 145 mètres et une largeur de 5 mètres utiles.