Dinaa et Visceral grands gagnants du Tremplin ROSE FESTIVAL

Lors de la finale du Tremplin Rose au Bikini mercredi 15 mai, Dinaa et Viscera rejoignent la programmation du Festival créé par BigFlo & Oli.

Avec plus de 300 candidatures reçues en deux semaines seulement, une pré-sélection de 30 talents par un comité d’écoute interne et deux demi-finales jouées par 8 candidat·es, il est l’heure de vous dévoiler les gagnant·es de la seconde édition du Tremplin : Dinaa et Visceral

Impulsé par Bigflo & Oli et l’association Rose, le Tremplin a pour but de propulser la carrière de jeunes artistes originaires d’Occitanie dans les musiques actuelles.

Les lauréat.es bénéficient chacun d’un accompagnement artistique complet avec session d’enregistrement, coaching scénique, vocal, workshops et résidence pour travailler le live.

Dès septembre prochain, retrouvez-les en ouverture de la grande scène du Rose Festival devant plus de 31 000 spectateur·ices, puis en concert sur des festivals partenaires en France et à l’étranger : Dinaa et Visceral seront programmés dès cet automne pour jouer sur les scènes de festivals partenaires loin de nos frontières hexagonales.