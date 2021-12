Ligue 2 : Le TFC bloque face à Rodez (1-1)

Partager Facebook

En cloture de la 18e journée de Ligue 2, le Toulouse FC trébuche sur sa pelouse face à Rodez (1-1). Un nouveau nul et le TFC laisse le fauteuil de leader à Ajaccio.

Mardi soir, les toulousains ont donc concédé un 7e match nul cette saison en Ligue 2 sur leur pelouse du Stadium. Longtemps devant au tableau d’affichage grâce à Ratao (14e), les violets ont vu Rodez revenir au score d’un but malheureux de Bafo Diakité contre son camp.

Un score laissant le leadership du championnat à Ajaccio avant une double confrontation face à Nîmes: samedi en Coupe de France et le 21 décembre en Championnat.

Une fin de match entachée

La fin de match entre le Toulouse Football Club et le Rodez Aveyron Football a été entachée par des propos à caractère raciste à l’encontre d’un joueur de l’équipe visiteuse, tenus en tribune Brice-Taton par un spectateur.

Le président Damien Comolli a adressé, auprès du joueur visé ainsi que de son club, le Rodez Aveyron Football, ses excuses au nom du Toulouse Football Club. Dans un communiqué, Le club condamne « fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L’identification de l’individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires ».