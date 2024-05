PLK, Niska, BigFlo & Oli, Dajdu & Tayc, Yame…11 nouveaux noms pour le Rose Festival !

Partager Facebook

Le Rose Festival annonce 11 nouveaux noms pour sa troisième édition à Toulouse du 29 aout au 1er septembre prochain.

Vous l’attendiez ? La suite de la programmation vient tout juste de tomber ! Découvrez les 11 artistes qui rejoignent l’affiche de cette 3e édition.

De nouvelles voix seront mises à l’honneur avec des artistes tels que YOA et ROUNHAA, qui vous plongeront dans leurs univers captivants. L’authentique YAMÊ se joindra à la fête pour faire vibrer les esprits et les cœurs avec une performance vocale qui promet d’être unique. La scène rap s’agrandît pour accueillir les dignes représentants du milieu que sont ZAMDANE et PLK, des figures incontournables de la scène urbaine actuelle. Personne ne passera à côté de l’impétueux NISKA qui enflammera la scène comme il sait le faire.

Évidemment, comment parler du Rose Festival sans mentionner BIGFLO & OLI qui, comme chaque année, prendront plaisir à retrouver le public toulousain et prévoient pour cette année un show unique avec des guests encore tenus secrets.

Et pour faire durer le plaisir jusqu’au bout de la nuit, les sets ensorcelants de l’intriguant DJ français TRYM et du trio aux multiples influences ODEN & FATZO sauront transporter les festivaliers dans une atmosphère hors du commun. Enfin, les voix aussi rythmées qu’enivrantes de DADJU & TAYC et de MERVEILLE, révélation féminine de l’année à la cérémonie des Flammes, résonneront au coeur du MEET.

Ils rejoignent des noms comme Booba, Justice, Francis Cabrel, Pomme, Jain, Nina Kravitz, ou encore Mc Solaar.

Infos et réservations : www.rosefestival.fr