Les festivités de Noël débute à Colomiers

Ce mercredi 1er décembre, la ville de Colomiers lance les festivités de Noël avec l’illumination de la ville.

Le beau mois de décembre. La féérie de Noël. Les villes s’illuminent les unes après les autres. Colomiers lance la saison des fêtes ce mercredi. Tout au long du mois de décembre des événements festifs viendront rythmer le calendrier columérin, dans le respect des consignes sanitaires. « Il était pour nous primordial, après plus d’un an et demi de crise sanitaire, d’offrir aux Columérines et aux Columérins des temps conviviaux et des événements chaleureux, explique Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. Tous ces temps ne pourront se tenir dans les conditions initialement envisagées, car nous devons faire preuve de prudence afin de protéger nos administrés, soit en adaptant cette offre, soit en annulant certains événements. »

Les 1er, 2 et 3 décembre 2021, près de 5000 Columérines et Columérins sont invités à se rendre au hall Comminges, afin de recevoir leurs paniers gourmands.

La ville s’illumine ce mercredi avec 114 décors candélabres sur les axes principaux, un plafond lumineux de 100 mètres de long, des guirlandes, la boîte aux lettres du Père Noël et des jardinières de Noël dans la rue du Centre , des guirlandes et différents décors place de la Bascule, place du Languedoc , des décors 3D place Alex-Raymond (traineaux, boules géantes et sapin lumineux) et une scénette végétalisée et des décors sur différents espaces publics :

Des événements tout le mois

Tout au long du mois de décembre, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, différentes animations sont proposées :

Vendredi 10 décembre à 20 heures, à l’église Sainte-Radegonde, concert de Noël du Conservatoire,

Mercredi 15 décembre à 14h30, ciné-goûter de Noël au cinéma Le Grand Central,

Vendredi 17 décembre à partir de 18 heures, place Alex-Raymond, spectacle de rue Parad’Ice, balade déguisée aux flambeaux et remise des prix du concours de décoration de Noël,

Samedi 18 décembre à 17 heures, spectacle jeune public (dès 5 ans) à l’auditorium Jean-Cayrou, « La Feuille Blanche », par la Compagnie Tenir Debout,

Jeudi 30 décembre à la salle Gascogne à 20h30, spectacle Happy new break,

Mercredi 29 décembre et jeudi 30 décembre 20h45, vendredi 31 décembre 22h30, Cabaret de Noël au Petit Théâtre du centre.