Sortie. Le jeu envahit Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu, le 25 mai, la Mairie de Toulouse organisera la 7e édition de la semaine du Jeu intitulée Le Jeu envahit Toulouse du 25 mai au 7 juin.

La Mairie de Toulouse met les acteurs de la culture ludique à l’honneur pour permettre aux Toulousains de (re)découvrir le plaisir du jeu. Plus d’une trentaine d’événements seront proposés quotidiennement, et cinq événements se dérouleront tout au long de la semaine, offrant une palette d’activités variées pour tous les âges.

L’exposition « Jeu vidéo, un objet culturel » se tiendra du 21 au 29 mai à la médiathèque Empalot. Ce sera l’occasion de plonger dans l’univers du jeu vidéo et d’en découvrir les multiples facettes culturelles. Le 29 mai à 14h30, la médiathèque Empalot accueillera « Em’Play fête du jeu », un atelier de découverte et critique de jeux vidéo accompagné de mini-tournois. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs et les curieux.

La médiathèque José Cabanis célébrera la « Fête du jeu » du 25 mai au 1er juin, avec une programmation dédiée à toutes les formes de jeu. Tournois d’échecs, constructions en Kaplas, jeux géants : il y en aura pour tous les goûts. Enfin, les 23 et 24 mai, le bibliobus de la médiathèque José Cabanis proposera des ateliers de jeux de société, invitant les passants à une pause ludique et conviviale.

Ces événements promettent de ravir petits et grands, offrant à tous l’occasion de redécouvrir le plaisir du jeu sous toutes ses formes. En avant pour une semaine ludique et festive dans la Ville Rose.

Le programme complet : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/extra-bib/Le-Jeu-Envahit-Toulouse-2024.pdf