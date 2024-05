BIGFLO & OLI en concert au Stadium de Toulouse en juin 2024

Partager Facebook

Bigflo & Oli c’est plus d’1 milliard de vues sur YouTube, 1 000 000 d’albums vendus, des tournées à guichets fermés, des stades remplis, de nombreuses récompenses (dont 3 victoires de la musique / 10 NRJ Music Awards / 1 Flamme) et un succès toujours plus grand.

En quelques années seulement ils sont devenus une référence de la scène musicale française.

Bigflo & Oli figurent parmi les artistes capables de fédérer. Outre la forte reconnaissance de leurs pairs dans l’industrie musicale, ils ont su développer une communauté de fans importante et engagée.

Avec leur 4ème album, Les autres c’est nous, préparé entre Toulouse, Barcelone et Los Angeles, Bigflo & Oli se livrent et ouvrent une porte vers leur intimité.

Les frères toulousains reviennent sur la scène du Stadium pour 2 concerts exceptionnels. La première date du samedi 08 juin a été sold-out en moins d’une semaine, il reste encore quelques places pour le dimanche 09 juin.