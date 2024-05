Vivez les grands films du Festival de Cannes à Toulouse

Partager Facebook

Le Pathé Wilson Toulouse propose de vivre les grands films du Festival de Cannes 2024 les 24, 25 et 26 mai.

Pour la 11ème année, une sélection de films du festival de Cannes sera proposée dans les cinémas Pathé. Pendant trois jours, les spectateurs des cinémas Pathé Opéra Premier à Paris, Pathé Rennes, Pathé Nantes, Pathé Bellecour à Lyon et Pathé Wilson à Toulouse pourront découvrir des films issus de la 77ème édition du Festival de Cannes.

Au programme, trois jours de festivité aux couleurs de la sélection cannoise ! Cette nouvelle édition, se tiendra du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2024 et proposera douze films de la sélection officielle du Festival de Cannes. Une occasion exceptionnelle pour les cinéphiles de découvrir ces films, presque en même temps que les festivaliers, et pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties en salles.

Avec un jury présidé par la réalisatrice américaine Greta Gerwig, le 77ème Festival de Cannes se tient du 14 au 25 mai 2024. De nombreux films y concourront pour remporter la célèbre Palme d’Or du plus grand festival de cinéma mondial.

Le Programme officiel de cette édition 2024 :

Vendredi 24 mai

15h – LE FIL de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Sidse Babett Knudsen (Séance Spéciale)

17h30 – WHEN THE LIGHT BREAKS de Rúnar Rúnarsson avec Elín Hall, Katla Njálsdóttir, Ágúst Örn B. Wigum (Un Certain Regard)

19h35 – LE ROYAUME de Julien Colonna avec Ghjuvanna Benedetti, Anthony Morganti, Thomas Bronzini de Caraffa (Un Certain Regard)

22h – LES FEMMES AU BALCON de Noémie Merlant avec Sanda Codreanu, Hannil Ghilas, Annie Mercier (Séance de Minuit)

Samedi 25 mai

14h – LA JEUNE FEMME À L’AIGUILLE de Magnus von Horn avec Trine Dyrholm, Victoria Carmen Sonne, Besir Zeciri (Compétition Officielle)

16h30 – MARIA de Jessica Palud avec Anamaria Vartolomei, Yvan Attal, Matt Dillon (Cannes Première)

19h00 – OH, CANADA de Paul Schrader avec Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman (Compétition Officielle)

21h00 – LES LINCEULS de David Cronenberg avec Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce (Compétition Officielle)

Dimanche 26 mai

14h – BIRD de Andrea Arnold avec Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams (Compétition Officielle)

16h30 – EMILIA PEREZ de Jacques Audiard avec Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (Compétition Officielle)

19h – PARTHENOPE de Paolo Sorrentino avec Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman (Compétition Officielle)

21h40 – DIAMANT BRUT de Agathe Riedinger avec Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond (Compétition Officielle)

Réservations sur www.pathe.fr