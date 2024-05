Toulouse. Une nuit dans le désert sur les traces de Saint-Exupéry !

Partager Facebook

Le samedi 18 mai, retrouvez la Nuit des Musées à L’Envol des Pionniers avec une plongée dans l’univers d’Antoine de Saint Exupéry.

Cette année, plongez au cœur du désert et de l’univers fascinant d’Antoine de Saint Exupéry, pour une immersion inoubliable dans la légendaire Ligne Aéropostale ! Au programme, une soirée riche en découvertes et en partage vous attend. Éveillez vos sens lors d’un atelier sensoriel unique, où l’univers envoûtant du désert vous transportera loin, très loin. Laissez-vous captiver par les récits épiques d’Antoine de Saint-Exupéry lors des lectures de contes, prévues à 20h, 21h et 22h.

Envie d’une expérience authentique ? Optez pour un tatouage au henné lors de l’atelier dédié, pour une touche de tradition et de mystère. Plongez également dans une aventure palpitante avec le jeu de piste sur Antoine de Saint-Exupéry, et découvrez les secrets bien gardés derrière la date mystère.

Tout au long de la soirée, rencontrez les représentants des associations des Amis de L’Envol des Pionniers et Laté 28. Ils vous dévoileront les histoires fascinantes des Lignes Latécoère et Aéropostale, ainsi que celles de leurs illustres pilotes.

La Nuit des Musées promet d’être une expérience sensorielle et culturelle hors du commun, à ne manquer sous aucun prétexte !

INFORMATIONS PRATIQUES

• Samedi 18 mai de 19h à 23h

• L’entrée de L’Envol des Pionniers est gratuite dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées