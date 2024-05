La course Red Bull Caisses à savon de retour à Toulouse

Partager Facebook

La course Red Bull Caisses fait son retour le 2 juin prochain à Toulouse pour notre plus grand bonheur !

Red Bull Caisses à Savon, la course la plus déjantée de l’hexagone revient à Toulouse le dimanche 2 juin prochain, sur la colline de Pech David. 40 équipages les plus casse-cous les uns que les autres tenteront le défi de rallier la ligne d’arrivée le plus rapidement possible.

En plus de ces équipes, les Croutons, représentés par Le Bouseuh, Dobby et Valouzz formeront un équipage qui tentera lui aussi de décrocher la victoire. Les streamers Prime, Brawks et Naskid seront également prêts à tout donner pour remporter cette course. Un jury d’exception départagera les candidats et élira les grands gagnants de cette édition de Red Bull Caisses à Savon !

PROGRAMME DU DIMANCHE 2 JUIN

10h – 12h : Passage du jury dans les paddocks pour la note de créativité

14h – 17h : Course

17h30 – 18h : Remise des Prix