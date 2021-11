Noël à Toulouse : Des animations aux Boutiques Saint-Georges !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Boutiques Saint Georges ont créé l’évènement « Big Christmas » entièrement dédié aux festivités de Noël, autour de 4 semaines (du 4 décembre au 24 décembre) ponctuées par des animations pour petits et grands !

Ateliers créatifs, dégustations gourmandes de produits locaux, stands de maquillage, photos avec le Père Noël… Un calendrier qui a pour but de créer des moments de partage et d’émotion au cœur de Toulouse.

DES ANIMATIONS AUX SAVEURS LOCALES

Pour organiser certaines de leurs animations du mois de décembre, les Boutiques Saint Georges ont choisi de collaborer avec des enseignes locales.

Les entreprises toulousaines Mother in Town, spécialisée dans les bonnes adresses kids friendly à Toulouse, la Chocolaterie Castan ou bien la Maison de pâtisserie Magdala seront mises à l’honneur ce mois-ci aux Boutiques Saint Georges. Des évènements créateurs de lien social et des collaborations 100% made in Toulouse !

UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE

4 & 5 DÉCEMBRE : QUE LES FESTIVITES COMMENCENT !

Pour lancer la saison de Noël de façon joviale, une dégustation de chocolats chauds de la Chocolaterie toulousaine Castan sera proposée. Installée depuis 32 ans à Toulouse, cette chocolaterie familiale régale toutes les papilles ! Et pour encore plus de plaisir, une distribution de surprises aux visiteurs est également prévue.

11 & 12 DÉCEMBRE : LES ATELIERS CRÉATIFS PAR MOTHER IN TOWN

Le samedi, Mother in Town, sera présente pour animer un atelier sur la réalisation d’une maison en pain d’épices. Un atelier créatif idéal pour passer un bon moment avec les enfants dans une ambiance conviviale. Il y’aura également des sculptures de ballons ainsi qu’un stand de maquillage pour petits et grands. Le dimanche, Mother in Town sera de retour, cette fois-ci pour la réalisation d’une suspension de Noël. Cette année, les enfants pourront donc créer leur propre décoration de Noël pour le sapin !

15 DÉCEMBRE : LA DOUCEUR S’INVITE AUX BOUTIQUES SAINT GEORGES

Entre 15h et 17h, la Maison de pâtisserie toulousaine Magdala proposera un atelier gourmand sur la décoration de madeleines. La vente de gâteaux sera prolongée jusqu’à 18h. Cette pâtisserie engagée, signe avec son savoir-faire unique, des madeleines à tomber.

18 & 19 DÉCEMBRE : LA PARADE DE NOËL

Des mascottes vont déambuler au sein des Boutiques Saint Georges. Une parade de Noël à ne pas manquer ! La chocolaterie Castan sera également de retour pour une dégustation de bonbons en chocolat.

24 DÉCEMBRE : LA MAGIE DE NOËL

Avant de célébrer le réveillon de Noël, les familles pourront à nouveau profiter du stand de maquillage. Tout le monde pourra se mettre sur son 31 !

LES PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

Les 11, 12, 18, 19 et 24 décembre, le père Noël sera présent aux Boutiques Saint Georges pour prendre une photo avec chaque enfant. Petit plus, ils pourront même repartir avec une photo souvenir !

Plus d’informations sur les Boutiques Saint Georges sur www.lesboutiquessaintgeorges.fr