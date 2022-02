Extrême Cinéma, Long Ma, Le Bikini, Harry Potter…Que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Découvrez nos idées de sortie du weekend entre la réouverture des salles de concert, des boites de nuit, le début des vacances et l’arrivée à Toulouse de Long Ma !

Le Festival Extreme Cinéma

Le Festival Extrême Cinéma sera de retour du 18 au 25 février à la Cinémathèque de Toulouse avec une belle programmation.

> https://www.toulouseblog.fr/lextreme-cinema-de-retour-cette-semaine-a-toulouse/

Toiles Etoiles au Théâtre du Capitole

Du 13 au 20 février , le Théâtre du Capitole accueille la création mondiale Toiles Etoiles autour de Picasso et la Danse !

> https://www.toulouseblog.fr/danse-et-picasso-au-theatre-du-capitole/

Long Ma débarque à la Halle de La Machine.

Blottie à l’intérieur de la Halle, cette imposante machine se réveillera au quotidien, bercée par les sonorités mécaniques de l’écurie de machines.

Les Véritables Machinistes inviteront le public à découvrir l’histoire de cette machine monumentale, à se laisser surprendre par la sensibilité et la précision de ses mouvements. Certains jours, Long Ma pourra s’aventurer à l’extérieur, sur la Piste, pour saluer Astérion le Minotaure et les habitants du quartier Montaudran.

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-de-la-halle-de-la-machine-avec-le-cheval-dragon-debut-fevrier/

Harry Potter au Musée Saint Raymond

Passionnés de Harry Potter, petits et grands, venez découvrir à travers les statues du musée les mythes qui ont inspiré les aventures du sorcier à lunettes ce dimanche 20 février.

> https://saintraymond.toulouse.fr/Visites-pour-les-adultes_a1091.html

Docteur Folamour à l’Envol des Pionniers

Le dimanche 20 février 2022, de 15h00 à 17h30, L’Envol des Pionniers et Les Amis de L’Envol des Pionniers donnent rendez-vous au public pour une projection du film « Docteur Folamour ou comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe » de Stanley Kubrick. La projection sera suivie d’un échange avec un spécialiste du sujet.

> https://www.toulouseblog.fr/revoir-le-film-docteur-folamour-a-lenvol-des-pionniers/

L’orchestre National du Capitole fait son cinéma

Grands classiques… nouveaux horizons ! Sous la direction de Bastien Stil, le Capitole part à la découverte des héros du Septième Art : d’Indiana Jones à Arrête-moi si tu peux, du Magicien d’Oz à Mission impossible, les bandes originales de nos films favoris recèlent bien des trésors symphoniques !

Rendez-vous à la Halle aux Grains ce 19 février !

Etienne de Crecy au Bikini

Reconnu pour l’éclectisme et l’efficacité de ses productions, Étienne de Crécy est aussi un DJ passionné, apprécié du public. Il sera donc le 20 février pour le Sunday Time du Bikini.

> www.lebikini.com

Anne Roumanoff au Bascala

Quand Anne Roumanoff se penche sur ce que nous vivons depuis 18 mois, tout va forcément un peu mieux. Au menu de cette version revisitée du spectacle ‘‘Tout va bien !’’, le vaccin, le pass sanitaire mais aussi le politiquement correct, les cookies, la voyance, les femmes divorcées, Jean Castex, les sites de rencontres…

Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible et rayonnante que dans ce spectacle intelligent en phase avec la société. Et elle est à (re)découvrir au Bascale le 19 février.

Rencontre Hugo Clément à Toulouse

Le journaliste Hugo Clément ira à la rencontre des toulousains ce vendredi 18 février. L’auteur de Journal de guerre écologique sera en rencontre à la Librairie Privat de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/rencontre-avec-hugo-clement-a-toulouse/

Emily Loizeau à l’Aria Cornebarrieu

> https://www.toulouseblog.fr/la-chanteuse-emily-loizeau-cette-semaine-a-toulouse/