Et si on revoyait le film culte de Stanley Kubrick « Docteur Folamour » dans le cadre spéciale de l’Envole des Pionniers. C’est possible en ce mois de février !

Le dimanche 20 février 2022, de 15h00 à 17h30, L’Envol des Pionniers et Les Amis de L’Envol des Pionniers donnent rendez-vous au public pour une projection du film « Docteur Folamour ou comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe » de Stanley Kubrick. La projection sera suivie d’un échange avec un spécialiste du sujet.

Cette projection s’inscrit dans le cadre du cycle Ciné Avia, organisé par L’Envol des Pionniers en partenariat avec Les Amis de L’Envol des Pionniers, qui propose au public de découvrir la grande aventure de l’aéronautique, les exploits des pilotes, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chefs d’œuvre et documentaires.

La séance sera suivie d’une discussion avec Dominique Delpiroux, ancien journaliste et éditorialiste à la Dépêche du Midi, grand reporter.

Pour en savoir plus : https://www.lenvol-des-pionniers.com/