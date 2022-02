L’Extrême Cinéma de retour cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Extrême Cinéma sera de retour du 18 au 25 février à la Cinémathèque de Toulouse avec une belle programmation.

Le cinéma de genre prend place à la Cinémathèque ! En ce mois de février, pour bien débuter les vacances, plongez vous dans un monde pas trop propre, un peu crade et sans limite : l’Extreme Cinéma! Il y aura des films cultes, de grandes peurs, un peu de cinéma pour les plus petits et une belle salve d’invité comme Buddy Giovinazzo, Cédric Sire, le Grindhouse Festival, Gem Deger et Steve Reverand.

Mais c’est la cinémathèque de Toulouse qui parle le mieux de son festival : « Cours, camarade, cours vite, le vieux monde est encore derrière toi. Les porcs sont lâchés. Ils officient dans l’arrière-boutique d’un vidéoclub te laissant les couleurs acidulées d’un soap pour essayer de remettre l’histoire dans le bon sens. Sens dessous dessus. Sans dessus dessous. Futur vers le retour. Ce futur qui est passé. Parce que l’avenir, c’est du passé. Le passé nous l’avait dit à travers de cultes fentes élargies au punk. Et le monde court toujours. Ce monde qui court à sa perte. Arrête-toi camarade, le vieux monde est toujours en avance sur toi. Qu’il crève. Et nous danserons sur ses cendres. Cela s’appelle l’Horror, grelotante en robe rose et verte, ainsi que l’habillait Baudelaire. Il y a du laid, il y a du beau. Pas de place pour le joli. Cela s’appelle Extrême Cinéma. Viens danser. »

Tout un programme à découvrir du 18 au 25 février à la Cinémathèque de Toulouse !

CINE-CONCERT : Dr. Jekyll et Mr. Hyde de John S. Robertson (1920. USA. 62 min.)

Une adaptation de L’Étrange Cas du Dr Jekyll et M. Hyde de Robert Louis Stevenson ? Pas exactement, plutôt une transposition de la pièce écrite en 1887 par Thomas Russell Sullivan qui prenait déjà quelques libertés avec le roman d’origine. Le film, lui, en prendra encore plus jusqu’à devenir une œuvre habitée par son interprète principal, l’immense John Barrymore.

> Vendredi 18 février à 21h

SOIREE DE CLÔTURE : LA DEMI-NUIT DES MASQUES

Un organisme extraterrestre qui sème la zizanie dans une petite ville américaine et un très, très, très méchant virus transporté par un hôte largement plus pervers que lui. La soirée de la quarantaine ou l’art de s’isoler volontairement avec la remise du prix du Jury Extrême et la diffusion du court métrage primé, deux longs métrages (Le Blob de Chuck Russell et Ebola Syndrome de Herman Yau), un court (Liberta, agent spatial anti-mythe), des bandes-annonces et des pastilles poivrées de l’INA (Institut national de l’audiovisuel), juste histoire de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

> Samedi 26 février à 21h

LES INVITES

> Buddy Giovinazzo

Rencontre jeudi 24 février à 19h

Combat Shock mercredi 23 février à 19h

No Way Home mercredi 23 février à 21h

Life Is Hot in Cracktown jeudi 24 février à 21h

> Gem Deger et Steve Reverand

Avant-première de Playdurizm samedi 19 février à 21h

> Cédric Sire – Carte blanche

Signature dimanche 20 février à 19h30

Lost Highway dimanche 20 février à 20h

Hellraiser le pacte samedi 19 février à 19h

> Grindhouse Paradise – Carte blanche

Avant-première de Bull mardi 22 février à 19h

> Laurent Hellebé – Carte blanche

Signature mardi 22 février à 20h30

Les Guerriers de la nuit dimanche 20 février à 14h

Black Sunday mardi 22 février à 21h

> Lady Miss Penelope – Carte blanche

Here To Be Heard: The Story of the Slits