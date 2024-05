Tout un programme pour la Nuit Européenne des musées à Toulouse

Partager Facebook

Samedi 18 mai, la ville de Toulouse participe à la Nuit Européenne des Musées avec un programme insolite et festif.

Samedi 18 mai, plusieurs musées, monuments et lieux d’exposition de Toulouse ouvrent gratuitement leurs portes à partir de 18h, à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Conçue comme un évènement festif, cette nocturne géante invite à découvrir en solo, entre amis, en famille, les collections extrêmement variées qu’abritent les musées toulousains au travers de jeux, d’animations, de visites théâtralisées et de spectacles…



Nuit médiévale au musée Saint-Raymond et au couvent des Jacobins

De 19h à minuit, les visiteurs pourront profiter de tout un parcours entièrement revisité avec des animations, du combat à l’épée pour les plus intrépides, un photocall avec les plus grands héros et une dose de fantastique… au Musée d’archéologie de Toulouse.

De 18h30 à 23h, au couvent des Jacobins, visites flash pour connaître en un temps record tous les secrets des Jacobins, jeux, récit conté et photocall médiéval.

Et ce soir-là, l’accès à l’exposition « Cathares ». Toulouse dans la croisade est gratuit dans les deux sites.



Nuit de l’hypnose au musée des arts précieux Paul-Dupuy



De 19h à 1h du matin, le musée des arts précieux Paul-Dupuy propose une soirée hypnotique pour redécouvrir les collections du musée. Au programme : hypnose de rue, spectacles d’hypnose…



Nuit mélodieuse au Musée du Vieux-Toulouse

Le musée propose à partir de 19h30, et après une brève présentation historique, le chant La Toulousaine – qui inspira Claude Nougaro pour le fameux Ô Toulouse – interprété par la chorale La Lauzeta, suivi à 21h du quatuor Swing23 dans la cour du musée.



La Chapelle de La Grave, monument cher aux Toulousains, ouvre ses portes jusqu’à minuit à l’occasion de la Nuit des Musées. Au programme : ateliers ludiques, visites et grande braderie des boutiques des musées et monuments de Toulouse. Et dans le cadre de l’opération d’éducation artistique et culturelle « La classe, l’œuvre !”, de 18h à 20h30, les élèves du lycée Joséphine Baker seront les guides le temps de cette soirée.



Le Castelet de l’ex-prison Saint-Michel restera ouvert jusqu’à minuit pour une visite mêlant art et histoire, avec l’exposition The Crossing – Le Passage, un ensemble de sculptures de l’artiste roumain Bogdan Rata.

Pourquoi ne pas découvrir le Monument à la Gloire de la Résistance?

Inscrit aux Monuments Historiques, cette œuvre totale où architecture, sculpture, son et images se mélangent pour créer un cheminement sensoriel propose un parcours en souterrain représentant les actions de la Résistance durant la seconde guerre mondiale. Des visites guidées sont prévues de 18h à 22h.



La culture scientifique est aussi au rendez-vous avec la participation du Muséum, du Quai des Savoirs et de L’Envol des Pionniers.



Une « nuit pleine d’amour » attend les visiteurs du Muséum de Toulouse. En lien avec son exposition Sex-Appeal : la scandaleuse vie de la nature, il propose toute une soirée d’animations, de 19h à 1h du matin, dont le fameux concours qui permettra de passer une nuit au muséum, avec des personnes de son choix, le samedi 28 septembre prochain!

Tout sur l’intelligence artificielle au Quai des Savoirs ! Au programme de 19h à 1h du matin : rétrogaming, création de jeu vidéo, performances artistiques sans oublier l’ouverture en mode nocturne de l’exposition IA : Double Je et du Quai des Petits.



De 19h à 23h, L’Envol des Pionniers embarque ses visiteurs pour un périple dans le désert : Thé à la menthe sous une tente berbère reconstituée pour l’occasion, atelier sensoriel et jeu de piste sur les traces de Saint-Exupéry, Mermoz… On peut aussi tenter l’expérience d’un tatouage au henné ou découvrir des anecdotes sur la ligne de l’Aéropostale et ses pilotes.



Enfin, Les Abattoirs organisent de nombreuses animations autour de l’exposition Artistes et paysans. Battre la campagne, dont 7 jeunes stylistes de la Casa93 Mirail s’inspireront pour présenter des silhouettes. Le musée d’art contemporain donne aussi carte blanche à PRIDE Toulouse et propose un DJ set avec SoundFari sur le parvis.