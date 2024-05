Journée spéciale Weekend des Curiosités dans les rues de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une semaine avant le festival au Bikini, rendez-vous avec une déambulation musicale dans les rues de Toulouse lors du Warm-Up du Weekend des Curiosités le 25 mai.

Curieuse.s, curieux, bloquez votre journée & soirée du samedi 25 mai, le Warm-Up du Weekend des Curiosités débarque dans tout Toulouse pour vibrer au rythme du festival quelques jours avant. Du matin au soir, rendez-vous dans différents lieux de la ville rose pour des événements gratuits en l’honneur du festival.

Cette journée du samedi 25 mai se déroulera de la manière suivante :

RUN COLLECTIF / 10h30 – 11h30 au Bistro-bar Les Tilleuls

Pour se mettre en jambes, le festival prévoit un run de groupe avec le collectif Garun, le départ et l’arrivée se feront au bistrot Les Tilleuls (quartier Marengo). Tout le monde est bienvenu, peu importe le niveau !

DJ SET / 13h00 – 15h30 chez Neiwa & Specimn

On continue avec des DJ set dans 2 boutiques partenaires du festival : Neiwa & Specimn ! On retrouvera Eddy Gailhard chez Neiwa avec un dj set afro, disco, funk, mettant le groove à l’honneur, et le collectif & web radio Egregore chez Specimn avec un set mêlant culture électronique et hip-hop.

RUGBY / 15h45 – 18h00

Pas de lieu défini, chacun peut vivre son match comme bon lui semble !

On fait une pause pour encourager nos rouges & noirs en finale de la coupe d’Europe, avant de faire la 3ème mi-temps tous ensemble !

LIVE & DJ SET / 19h00 – 02h30 au Bistrot 12

On cloture cette belle journée Warm-Up du Weekend des Curiosités par une soirée à Bistrot 12 dans le quartier Saint-Cyprien. Pour commencer, on retrouvera le rappeur toulousain Mac Amish, qui mêle habilement rap, soul r&b et pop. En suivant, la team Curio prendra les platines pour débuter la soirée puis on retrouvera la DJ lyonnaise Bernadette pour un set énergique entre Break, House, electro ou encore Rave. Elle est depuis quelques temps résidente au Sucre à Lyon et a fondée le collectif « Move ur Gambettes ».

Le festival du Weekend des Curiosités aura lieu le week-end suivant du 31 mai au 2 juin au Bikini avec 3 scènes (dont 2 extérieurs), plus de 30 artistes programmés, des stands et animations tout le weekend.