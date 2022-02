Rencontre avec Hugo Clément à Toulouse

Partager Facebook

Le journaliste Hugo Clément ira à la rencontre des toulousains ce vendredi 18 février. L’auteur de Journal de guerre écologique sera en rencontre à la Librairie Privat de Toulouse.

Après avoir fait ses armes sur le Petit Journal et Quotidien, Hugo Clément s’est engagé dans un beau combat celui de la défense de l’environnement. En 2019, il publiait le livre « Comment j’ai arrêté de manger des animaux » (Seuil). En plus d’animer Sur le Front (France TV) et prendre part à la nouvelle émission politique de France 2, Hugo Clément se livre dans Journal de Guerre Ecologique (Fayard). Dans cet ouvrage, il pose un regard sur la situation écologique et tente de dessiner une carte des actions à mener.

Hugo Clément évoquera son combat lors d’une rencontre ce vendredi 18 février à la Librairie Privat de Toulouse.

Dédicace : Hugo Clément à Toulouse

Vendredi 18 février 2022

15h30-17h

Librairie Privat Toulouse

www.librairieprivat.com