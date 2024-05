Toulouse. Le Marché Victor Hugo fête sa 30e nocturne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousains ont rendez-vous avec la 30e édition de la Nocturne du Marché Victor Hugo le mercredi 29 mai 2024 dès 18h30.

Si chaque édition de la Nocturne du Marché Victor Hugo est toujours très attendue par son public aguerri et tous ceux qui veulent la découvrir, ce premier rendez-vous de l’année 2024 aura une saveur d’autant plus alléchante car elle célébrera un anniversaire phare, sa 30e édition !

En effet, le mercredi 29 mai prochain, dès 18h30, la Nocturne du Marché Victor Hugo retrouvera, comme tel est le cas depuis toutes ces années, son public pour un moment de partage, de fête, de convivialité et de bien manger si cher à la ville de Toulouse.

Ayant à cœur, depuis sa création, de s’axer sur la dégustation de produits frais et locaux, de qualité et issus de circuits courts des meilleures maisons de la ville, les commerçants et restaurateurs du Marché Victor Hugo seront nombreux à proposer leur savoir-faire inégalable et à démontrer leur savoir-être dont la réputation dépasse les contours de la Métropole.

Tout au long de cette soirée emblématique, ces passionnés du goût seront présents pour partager un moment unique avec tous les amoureux de la ville Rose, les épicuriens de la première heure mais aussi toutes les personnes de passage qui veulent découvrir l’iconique Nocturne du Marché Victor Hugo.