La chanteuse Emily Loizeau cette semaine à Toulouse

La chanteuse Emily Loizeau sera en concert à l’Aria de Cornebarrieu le 18 février prochain.

Depuis son premier album, L’Autre Bout du monde, Emily Loizeau est l’une des artistes incontournables de la scène hexagonale. Sens de la mélodie, don pour les ballades néo-folk, la chanteuse franco-britannique apporte à la jeune chanson française une touche de raffinement poétique et de souffle romanesque.

Artiste atypique, en constante ébullition, elle se révèle capable de passer le temps d’un disque ou d’un spectacle, des poèmes de William Blake à l’univers de Lou Reed. Cette fois, elle est de retour sur scène entourée des musiciens qui l’ont accompagnée pour son nouvel album I care écrit en pleine pandémie mondiale.

Avec son regard très personnel et incandescent, elle nous propose des chansons en équilibre entre brutalité et fragilité, guitares et pianos, rock et sonorités plus acoustiques. En douceur et de manière positive, Emily Loizeau nous invite à ouvrir les yeux et à renverser la table…

Infos: www.odyssud.com