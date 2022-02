Toulouse. Le Cheval-Dragon Long Ma arrive à la Halle de la Machine !

Partager Facebook

Dès samedi 19 février, le Cheval Dragon Long Ma pourra être visible à la Halle de la Machine.

Blottie à l’intérieur de la Halle, cette imposante machine se réveillera au quotidien, bercée par les sonorités mécaniques de l’écurie de machines. Les Véritables Machinistes inviteront le public à découvrir l’histoire de cette machine monumentale, à se laisser surprendre par la sensibilité et la précision de ses mouvements. Certains jours, Long Ma pourra s’aventurer à l’extérieur, sur la Piste, pour saluer Astérion le Minotaure et les habitants du quartier Montaudran.

Un animal incroyable

Créé par François Delaroziere et la Compagnie La Machine, le Cheval-Dragon Long Ma a fait sa première apparition à Pékin en 2014 dans le cadre du 50e anniversaire des relations France-Chine. Long Ma est une créature chimérique, elle observe les hommes et veille sur eux.

Son nom complet Long Ma Jing Shen signifie « L’esprit du cheval dragon ».

Constituée de bois et d’acier, elle mesure 12 mètres de haut, 5 mètres de large et 45 tonnes.

Long Ma peut marcher, trotter, galoper, se cabrer et se coucher. Ses yeux s’ouvrent et se ferment. Son cou se lève et s’abaisse, oscille de droite à gauche. Ses naseaux crachent de la fumée et sa gueule du feu. Elle respire et sa cage thoracique se gonfle sous la pression de ses poumons.

crédit photo : ©Emmanuel Bourgeau